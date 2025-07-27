BBP Genel Başkanı Destici, Ahmet Minguzzi'nin Ailesini Ziyaret Etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya ziyaretinin ardından geldiği İstanbul'da önce Savunma Sanayi Fuarını hemen akabinde de beraberindeki heyetle birlikte, Ahmet Minguzzi'nin ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Destici, merhum Ahmet Minguzzi'nin Babası, Andrea Minguzzi ile annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye bir kez daha başsağlığı dileklerini ileterek, yaşanan bu elim olayın tüm Türkiye'yi derin bir acıya boğduğunu ifade etti. Destici, "Masum bir çocuğun hunharca hayatına son verilmesi, yalnızca ailesini değil, vicdan sahibi tüm insanları derinden yaralamıştır" dedi.

Destici, bu saldırının faillerinin hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasının, toplumsal adalet ve huzur açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Destici, "Sokak çetelerine karşı devletin kararlı mücadelesine devam etmesi gerekir. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için her türlü yasal önlemin alınması çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Paritden yapılan açıklamada "Büyük Birlik Partisi olarak, hayatının baharında katledilen Ahmet Minguzzi'nin ve onun gibi nice masumların davasının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.