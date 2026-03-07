BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bilecik'te iftar programına katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Bilecik'te iftar programına katıldı.

Alfatlı, Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğindeki organizasyonda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarda bulunduğunu hatırlattı.

Saldırılarda ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'nde bulunan bir ilkokulda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Alfatlı, şunları kaydetti:

"Onlar, Gazze'de 10 binlerce çocuğumuzu, kadınımızı ve yaşlımızı, dünyanın gözünün içine baka baka şehit ettiler, katlettiler. 1947'den beri de katlediyorlar. Son olarak, 100 binden fazla insanımızı, Müslümanı, çocuğu, kadını ve yaşlıyı, orada, katil ve Siyonist terör örgütü İsrail şehit etti, katletti."

Alfatlı, saldırılara dünyanın sessiz kaldığını savundu.

BBP İl Başkanı Gökmen Apar'ın da katılımcılara hitap ettiği programa, partililer katıldı.