BBP'li Yörükçüoğlu: Bu topraklarda birileri her zaman yıkıcı olmuştur

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, "Bu topraklarda birileri her zaman yıkıcı olmuştur. Kabul görmüş kavramların arkasına saklanarak millete savaş açmışlardır. 'Çağdaşlık', 'muasırlaşma' gibi kulağa hoş gelen kavramların içini zehirle doldurmuş, Türk Milletine zorla içirmeye kalkmışlardır."

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, Türk kadınının hayatını kolaylaştırmak, yaşam konforunu yükseltmek ve daha donanımlı bireyler olarak toplumsal hayatta yer almalarına imkan sunmak amacıyla bugüne kadar pek çok yapıcı öneride bulunmuştur. Bu çerçevede; 'ABD ve Japonya'daki örneklerde olduğu gibi kadın üniversiteleri açılmalı, şehir hastanelerinin bir kulesi yalnızca kadınlara hizmet veren bir ihtisas hastanesine dönüştürülmelidir' şeklindeki görüşünü de açıkça ifade etmiştir. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin kadın hakları ve kadının toplumsal hayattaki yeri konusunda daha önce de çok sayıda somut önerisi ve açıklaması olmuştur. Ancak bu görüşleri anlamaya dahi çalışmadan, klasikleşmiş düşmanlık diliyle yapılan seviyesiz ve kasıtlı açıklamaları şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNANCI, SÖZDE 'BİLİM DIŞI' DİYEREK DIŞLADINIZ'

Yörükçüoğlu, "Öncelikle belirtmek gerekir ki; bu topraklarda Taliban benzeri bir toplumsal yapı hiçbir zaman var olmamıştır. Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan Türk tarih ve kültüründe kadın; alınıp satılan bir meta değil, velinimet olarak görülmüştür. Türk milleti kadınına eşya gibi değil, emanet ve haysiyet sahibi bir varlık olarak yaklaşmıştır. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip, onun üzerinden siper kazmak ve fesada dayalı bir yaylım ateşi başlatmak ayıptır, utançtır; zerre onuru olanlar için mahcubiyet vesilesidir. Bu topraklarda birileri her zaman yıkıcı olmuştur. Kabul görmüş kavramların arkasına saklanarak millete savaş açmışlardır. 'Çağdaşlık', 'muasırlaşma' gibi kulağa hoş gelen kavramların içini zehirle doldurmuş, Türk Milletine zorla içirmeye kalkmışlardır. Türk'ün sahip olduğu milli ve manevi değerleri yıkmak için kullandıkları bu kavramların ardına türlü tuzaklar gizlemişlerdir. ve sizler; ahlakı, geleneği, maneviyatı ve inancı sözde 'bilim dışı' diyerek dışladınız" dedi.

'KADIN, HİÇ OLMADIĞI KADAR YALNIZ VE DEĞERSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'

Yörükçüoğlu, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kurulan komplolarla Türk milletini yozlaştırdınız; kültürü aşındırdınız, normları yıktınız, aileyi dağıttınız ve nihayetinde kadını yalnızlaştırdınız. Yıkmada gösterdiğiniz marifeti yapmada asla gösteremediniz. Çünkü niyetiniz hiçbir zaman inşa etmek olmadı; yalnızca yıkmaktı. Bunu da bugün küreselci yıkıcıların yaptığı gibi, kimsenin itiraz edemeyeceği kavramların arkasına gizlenerek yaptınız. Bugün kültürel ve inanç değerlerini yıkmaya çalıştığınız milletin evlatları; alkol, uyuşturucu ve kumar bataklığında çırpınmaktadır. Evlenmemekte, çocuk sahibi olmamakta ve aile kurmayı düşünmemektedir. Başardınız: Demografik bir felaketin içine her geçen gün daha fazla sürükleniyoruz. Mutlu musunuz? İnsanı yalnızca fayda, haz ve bireysel çıkar peşinde koşan mekanik ve bencil bir varlığa indirgemek istediniz. Bugünkü iftiranızda da olduğu gibi, toplumu isnat ve iftiralarınızla zehirlediniz. Bugün ortaya çıkan birey, artık kendine dahi yabancılaşmıştır. Kadını da hedefe koydunuz. 'Evinin kızı, mahallesinin ablası, çocuklarının annesi, yeğenlerinin teyzesi, halası, torunlarının ninesi, yuvasının sultanı' olan kadını; sosyal bağlarından boşandırdınız. Bugün kadın, hiç olmadığı kadar yalnız ve değersiz hale getirilmiştir. Taliban uygulamalarını emsal göstererek, kendi ideolojik sapkınlığınızı meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bir insani hak olan ve Batı'da da örnekleri bulunan uygulamaları; 'kadını tecrit', 'özgür ve adil yaşamı yok etme', 'izolasyon' gibi çarpıtarak sunmak; üstelik konuyla ilgisi olmayan 'temsiliyet', 'yurttaşlık', 'siyasal ve sosyal yaşama katılım' gibi kavramları zorla ilişkilendirmek ucuz ama bilindik bir yöntemdir. Kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı, ötekileştirici ve yıkıcı siyasetinizden vazgeçin. Neyin, niçin ve hangi maksatla söylendiğini anlamaya çalışın."