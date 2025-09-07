BBP'den Bilinçsiz Sosyal Medya Kullanımına Dikkat Çekildi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Basın, İletişim ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, sosyal medya kullanımına yönelik açıklamalarda bulundu.

Güney açıklamasında şunları söyledi:

"Son yıllarda tüm toplumların ortak sorunu haline gelen bilinçsiz sosyal medya kullanımı, bugün özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için her türlü tehlikeye açık bir alan haline gelmiştir.

"Sosyal medya platformlarının ölçüsüz ve bilinçsiz şekilde kullanımı; toplumların ahlaki ve kültürel değerlerini, bireylerin ruh ve beden sağlığını, sosyal yaşamı ve aile yapısını temelden sarsmaktadır. İnsanlar, hakikat ile yalanı, bilgi ile algıyı, gerçek ile kurguyu ayırt etme yetilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

"Dünya üzerinde tüm toplumları etkisi altına alan birkaç sosyal medya platformu, yalnızca ticari menfaatleri uğruna insanlığa dair binlerce yıllık değerleri acımasızca tüketmektedir. Ne yazık ki, iklim değişikliği gibi küresel sorunlarda bir araya gelen dünya devletleri, sosyal medyanın toplumlar üzerinde oluşturduğu bu derin ve kalıcı tahribatı görmezden gelmektedir.

"Bugün geldiğimiz noktada, bilinçsiz sosyal medya kullanımı yalnızca bireyleri değil; toplumlarımızı, kültürümüzü, ailelerimizi ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu tehdidin telafisi, şimdiden harekete geçilmediği takdirde imkansız hale gelebilir.

"Ancak burada yalnızca devlete ve kurumlara değil, ailelerimize de büyük görevler düşmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal medya ile ilişkilerini bilinçli bir şekilde yönlendirmek, onları korumak ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak öncelikle anne-babaların sorumluluğudur. Ailelerin bu sürecin bir parçası olması, sosyal medyanın verimli, bilinçli ve eğitim odaklı kullanılması noktasında en güçlü adım olacaktır. Eğitim-öğretim kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve medya organlarımızın da bu sorumluluğa ortak olması elzemdir.

"Büyük Birlik Partisi olarak; toplumumuzun ruhunu, gençlerimizin zihnini ve geleceğimizi tehdit eden bu bilinçsiz sosyal medya tüketimine karşı inisiyatif almamız gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Milletimizin değerlerini korumak, çocuklarımızın yarınlarını güvence altına almak ve toplumumuzun zehirlenmesine, kültürümüzün kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

"Unutulmamalıdır ki; bugün pervasızca tüketilen şey sadece zamanımız değil, aynı zamanda yarınlarımızdır. Hep birlikte bilinçli, sağlıklı ve değerlerimize uygun bir dijital gelecek inşa etmek zorundayız."