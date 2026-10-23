BBP Başkanı Destici, Kilimli patlamasında ölen 2 madenci için taziye mesajı yayımladı

BBP Başkanı Destici, Kilimli patlamasında ölen 2 madenci için taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Zonguldak Kilimli'deki özel maden ocağında grizu patlamasında ölen 2 madenci için taziye mesajı yayımladı. Mesajında 5 yaralıyı anan Destici, ölenlere rahmet dileyip kurtarılmayı bekleyen işçinin sağ salim kurtulmasını ümit etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı mesajda Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 madencinin hayatını kaybettiğini, 5 madencinin yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Destici, yaralı işçiler için acil şifa temennisinde bulundu. Destici, madende kurtarılmayı bekleyen işçinin de bir an önce sağ salim kurtarılmasını ümit ettiğini ifade ederek, "Milletimizin başı sağ olsun" dedi.