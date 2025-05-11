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Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor
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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavı sonucunda yapılacak alımlarda 35 yaş sınırı getirilen kanun teklifi görüşülecek.

TBMM, haftalık çalışmasına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI ARANACAK

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT DÜZENLEMESİ

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGerard Dirivia:

Devleti yönetenler içinde yaş sınırı gelsin mesela maksimum 45? Belli bir yaştan sonra sapıtıp farklı bir ülkenin başkanıymış gibi davrananlar oluyor :))

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

EY DEVLET HEM HALKA 60- 65 YAŞINDA EMEKLİLİĞİ REVA GÖRÜYORSUN AMA KENDİ BÜNYENE 35 YAŞ ÜSTÜ ELEMAN ALMIYORSUN

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

trt anamızı ağlattı. yetmiyor taviz taviz üstüne.

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

35 yaş üstü insanlar ne yapsınlar peki? Ölsünler mi? Zaten işsizlik çok yüksek ülkede. Bari insanların umutlarını ellerinden almayın. Ne kadar yaşayacak ömürleri varsa, insanlar o kadar süre memurluk yapabilmeliler.

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Haber YorumlarıMr Camel:

o zaman siyasetcileri de yaş sınırı getirin örnek bahçeli aklı melıkeleri yerinde değil hala ülkenin başında adam siyasetde hasta adam çok ve memurları yaş kararlarını bu insanlar veriyorlar

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Haber YorumlarıFUNFORMAT TV:

memura işçiye maaş verebilmek için para basıyorlar, bu yüzden enflasyon artıyor sürekli. memur sayısı yarıya düşmeli yoksa ülke batacak

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