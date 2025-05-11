Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

TBMM, haftalık çalışmasına 13 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararları doğrultusunda hazırlanan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklikler öngören kanun teklifini ele alacak.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI ARANACAK

Teklife göre, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.

TRT DÜZENLEMESİ

Kamu idarelerine ait taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, görev ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere TRT'ye bedelsiz tahsis edilebilecek.