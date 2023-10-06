Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Hacı Osman ve Hacı Hatice Balcı Camisi'ni ziyaret etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Osmangazi Mahallesi'ndeki Hacı Osman ve Hacı Hatice Balcı Camisi dernek yönetimini ziyaret etti. Sandal, gelen talepler üzerine caminin temel ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanacağını söyledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Hacı Osman ve Hacı Hatice Balcı Camisi ziyaretinde, cami derneği yönetimi ile bir araya geldi. Ziyarete; Osmangazi Mahallesi Muhtarı Erol Güdücü, Dernek Başkanı Erbay Gürbulak, Cami İmamı Ahmet Çimen, Dernek Saymanı Ahmet İnce ve vatandaşlar katıldı.

Cami derneğinin talebi üzerine, temel ihtiyaçların Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kısa sürede karşılanacağını belirten Başkan Sandal, "Biz ibadethanelerimizin temel ihtiyaçlarıyla düzenli olarak ilgilenmek için Diyanet'e protokol için yazı gönderdik; ancak kabul görmedi ve reddedildi. Bir anlamda belediyeler 'camilere girmesin' dediler; ama biz yine de gelen talepleri hiç karşılıksız bırakmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman tüm ibadethanelerimize desteklerimizi sürdüreceğiz. Caminin inşası sırasında imarda ve ruhsatta da yardımcı olduk. Belediyenin 40 metrekarelik hakkından vazgeçtik. Tüm inanç merkezlerimize aynı hassasiyeti göstererek temel ihtiyaçların karşılanmasında ibadethanelerimize hizmetlerimizi her zaman sürdüreceğiz. Buraya da güneşten ve yağmurdan korunmak için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle sundurma yapacağız. Park Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından oturma grupları monte edeceğiz ve bir de cami derneğimiz için konteynerden yönetim ofisi hazırlayacağız. Hiçbir inanç merkezimizin ihtiyacını geri çevirmedik, çevirmeyiz. Tüm ihtiyaçlarınızda yanınızdayız" dedi.

Dernek Başkanı Erbay Gürbulak, İmam Ahmet Çimen ve dernek yönetimi de, Başkan Serdar Sandal'a ilçeye ve camiye desteklerinden dolayı teşekkür etti. - İZMİR