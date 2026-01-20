Haberler

DEM Parti Sözcüsü Doğan: Bayrakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktur

Suriye sınırında terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken; DEM Parti'den de açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusunun operasyonlarının ardından Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından Dem Parti, TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'den gerçekleştirdi.

BAYRAĞIMIZA SALDIRDILAR

Toplantının ardından Suriye ordusunun YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarına tepki göstermek isteyen bir grup sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sınırın diğer tarafına geçmek isteyen grup Türk bayrağını hedef alarak gönderden indirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bayrağımıza yönelik çirkin saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü. Çok sayıda siyasetçi, hain saldırıya tepkilerini dile getirirken; DEM Parti'den de açıklama geldi.

"BAYRAKLA İLGİLİ SORUNUMUZ YOKTUR"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin bayrakla herhangi bir sorununun olmadığını ifade etti.

Doğan açıklamasında, "Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
500

