AK Partili Baykoç'tan Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'na tepki Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu borçlu bir belediye yönetmekle ve vaatlerini yerine getirmemekle eleştirdi. Baykoç, Beşikçioğlu'nun ilçeye somut bir katkı sunmadığını ve eski mesleği oyunculuğa devam ettiğini belirtti.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tepki göstererek, "Göreve geldiğinde kendisi de söyledi, borçsuz bir şekilde devraldı belediyeyi. Bugün borçlu bir belediye var ve ortada tek bir çivi bile yok." ifadelerini kullandı.

Baykoç, yazılı açıklamasında, Beşikçioğlu'nun göreve geldiği günden bu yana ilçeye somut bir katkı sunmadığını, oyunculuk faaliyetlerini sürdürdüğünü ve seçim vaatlerini yerine getirmediğini belirtti.

İlçenin spor kulüplerine yapılan desteklerin kesildiğini ve ücretsiz kursların paralı hale getirildiğini ifade eden Baykoç, "Erdal Bey'in bir iş yaptığına da şahit olmadık. Ama Etimesgut ilçesinin sokakları, caddeleri bir film setine çevrildiğine dair gözlemlerimiz var. Film çekmekten, dizi çekmekten boş zamanı yok. Etimesgut'un sorunlarını çözeceği, ilçeye katma değer sağlayacağı yerde eski mesleğini, oyunculuğunu devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beşikçioğlu'nun seçim döneminde verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmediğini vurgulayan Baykoç, "Göreve geldiğinde kendisi de söyledi, borçsuz bir şekilde devraldı belediyeyi. Bugün borçlu bir belediye var ve ortada tek bir çivi bile yok." ifadelerini kullandı.

Beşikçioğlu'nun bazı kurumlara karşı ideolojik bir tutum içinde olduğunu söyleyen Baykoç, "Türk Kızılay'a karşı neden nefret duyar bir insan? Bu kurum bizim yüz akımız. Şimdi baktığımız zaman eğer ki sizin Kızılay gibi bir kurumla da kavganız varsa, o zaman dönüp kendi dünyanızı sorgulamanızı bekleriz." açıklamasını yaptı.

