Bayburt'un 2 ilçesinin de kaymakamı değişti

Bayburt'un 2 ilçesinin de kaymakamı değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesinin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerine yeni kaymakam atandı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesinin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerine yeni kaymakam atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Demirözü'ne ve Aydıntepe'ye yeni atamalar yapıldı. Demirözü'nün yeni kaymakamı Ayfon İscehisar ilçesi kaymakamı Özlem Kılıçtürk, Aydıntepe'nin yeni kaymakamı Nevşehir Hacıbektaş Kaymakamı Abdulkadir Nar oldu.

Öte yandan, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin Bingöl Vali Yardımcılığına, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün ise Batman Kozluk Kaymakamlığına atandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı

3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyanın en zenginlerinin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı

Zenginlerin servetlerini sakladığı bina ortaya çıktı
Okan Buruk Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı

Süper Lig'den beğendiği kaleciyi açıkladı: Onu takip ediyoruz
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var

Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı

Fenerbahçe'ye zarar veren ismi çok sert eleştirerek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.