Battalgazi Belediyesi, LGS sınavına hazırlanan öğrencilere eğitim seti hediye ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ortaokulda eğitim gören öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında kendilerine destek olacak eğitim seti hediyesini İnönü Ortaokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere verdiği eğitim setlerinin yanında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan öğrencilere de eğitim seti desteği sağlıyor. İlçede eğitim gören 8.sınıf öğrencilerine verilen setlerin içinde yer alan soru bankasının yanında ders tekrarlarında destek olacak kaynaklar sınav sürecinde gençlere yardımcı olacak.

"Sizlerin önünü açıp bilgiye ulaştırıyoruz"

İnönü Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılarak öğrencilere eğitim seti hediyelerini veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Bazı tavsiyelerde bulunarak öğrencilere çok çalışmaları gerektiğini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları gerektiğini ifade eden Başkan Güder, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin bugün çalışması önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin güçlenmesi demek." ifadelerini kullandı. Güder, "Gençlere her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her mahalleye bir gençlik yatırımı kazandırmaya çalışıyoruz. Göreve geldikten sonra kütüphaneler, gençlik merkezleri, spor ve aktivite alanlarını hayata geçirirken gençlerimizle de bire bir sohbet ediyoruz. Sizlerin talepleri bizler için önemli. Sizler büyüyerek ülkemizin kalkınmasına destek olacaksınız. Bu nedenle de önünüzü açıp bilgiye ulaşmanızı sağlamamız gerekiyor. Sizler önemli sınavlara gireceksiniz. Kaynak noktasında eksiklikleriniz olabilir düşüncesiyle Liselere Geçiş Sınavı'nda sizlere yardımcı olarak setler hazırladık. Eminim ki başarınızla bizlerin ne kadar doğru yaptığını göstereceksiniz. Yeter ki okumak isteyin, kendinizi geliştirmek isteyin. Bundan sonra da desteğimiz sizlerle birlikte" ifadelerini kullandı. - MALATYA