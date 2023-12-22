Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Rışvanlılar Derneği ile İstişarelerde Bulundu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Rışvanlılar Derneği Başkanı Ali Yalçın ve dernek üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Rışvanlılar Derneği Başkanı Ali Yalçın ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyeleriyle sohbet eden Başkan Güder, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek istişarelerde bulundu.

Rışvan'ın birçok sivil toplumu içinde barındıran geniş bir çatı olduğunu ve bu çatı altında olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Kendi kültürümüzü devam ettirdik, ettiriyoruz. Belediyecilik hizmet sektörüdür. İnsanların yaşam şartlarını, şartlarını kolaylaştırma sanatıdır. Yörelerin gelişmişliği, insanların gelişmişliği üzerinde önemli katkı sunuyor. Göreve geldiğimizde yöneticilerin belli yerlere kanalize olduğunu gördük. Toplumun bazı kesimlerinin unutulduğunu gördük. Geldiğimiz andan itibaren hep bu geri kalmışlığı nasıl ortadan kaldırabiliriz, insanlardaki konforu nasıl dengeleyebiliriz bunu düşündük. Yolun bir tarafındaki insanların yaşam standardıyla yolun diğer tarafındaki insanların yaşam standardı çok farklı oluyor. Bu farklılık insanları da farklılaştırıyor ve birbirinden uzaklaştırıyor. Toplumda öteki kesim ortaya çıkıyor. Bence en önemli olan ben, sen, o değil de biz düşüncesini yerleştirebilmek" dedi.

"Hedefim çevreyolu altında yaşayan insanların hayatlarına dokunmak"

2019'dan bu yana yaşanılan sıkıntıları fırsata çevirdiklerini ifade eden Başkan Güder, "Bazen krizler fırsat olmalı. Bizim 2020 depremini Battalgazi'de fırsata dönüştürdüğümüze inanıyorum. O dönemde bizim hep hayalimiz Orduzu'nun, çevreyolu altı diye tabir edilen yerleri öne çıkarmaktı. Orduzu, Battalgazi'mizin en güzel yerlerinden bir tanesi. Ama gördüğümüz kadarıyla hak etmiş olduğu değeri almamıştı. Orada da önümüze bir fırsat çıktı. Kentsel dönüşüm o bölgede yapıldı. Kıt kanaat imkanlarla çok güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Tüm bu olumsuzluklara rağmen düşündüğümüz birçok şeyi gerçekleştirdik. Belediyeye ne gelir getirir onla ilgili epey çalışmalarımızı yaptık. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de Hanımınçiftliği'ne ne katabiliriz onu düşünüyoruz. Hatunsuyu'nda Tekstilkent projemiz var. Daha fazla ne yapabiliriz bunu düşünüyoruz. Hedefim çevreyolu altında yaşayan insanların hayatlarına dokunmak. Tüm projelerimizi onların üzerine bina ettik" şeklinde konuştu.

"Osman başkanımızı destekliyoruz"

Rışvanlılar Derneği Başkanı Ali Yalçın ise, "Bizden biri, toplumumuzun emektarı Sayın Başkan'ımızın bu ziyaretinden dolayı onur duyduk. Sayın Başkan'ımız Osman Güder'in bu zaman zarfında, tüm sıkıntılı dönemlerde ben birçok şeyine şahidim; STK'lar olarak gerek aşevi kurmak konusunda gerekse yardım organizasyonlarında ne zaman aramışsak mutlaka bize yardımcı oldu. Değişik dünya görüşünde olan birçok STK da gerçekten Battalgazi Belediyesi'nin bu süreçte büyük bir sınavı verdiğinin şahitliğini yaptılar. Biz inanıyoruz ki, bu zaman zarfındaki projeleriyle Battalgazi bir anda daha görünür bir yüze kavuştu. Şehrin batı tarafına doğru bir göç vardı. Fakat hizmetler ve şehrin gelişimiyle bu tersine dönmeye başladı. Değişik projelerle şehrin tercih edilebilir, yaşanılabilir kent yapması açısından biz kendisine, Sayın Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalarından, projelerinden yakından takip ettiğimiz kadarıyla önü açık, geliştirilebilir sürece tabii hizmetleri var. Bu konuda derneğimiz adına, şehir adına biz teşekkür ediyoruz. Biz kendisini destekliyoruz, başarılı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA