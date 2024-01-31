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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder Mahalle Toplantısına Katıldı

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Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında Göztepe Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısına katıldı. Güder, vatandaşlarla istişarelerde bulunarak hizmetler hakkında bilgi verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.

Başkan Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ile birlikte Göztepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve ile birlikte Göztepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen mahalle toplantısına katılarak vatandaşlarla istişarelerde bulundu.

"Hiç kimse açıkta kalmayacak"

Geldikleri günden itibaren hizmet üretmek için canla başla çalıştıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Biz laf üretmeyeceğiz. Biz icraat üreteceğiz, hizmet üreteceğiz. Bunun örneği de geçmiş olduğumuz dönemler. Biz 103 muhtarımızla hep dayanışma içerisinde olduk. Herkesin derdi mahallesine 'Hizmeti biraz daha nasıl fazla götürebilirim' oldu. Göztepe, Battalgazi'nin yenilenebilir, kentsel dönüşüm yapılmaya uygun olduğu mahallelerimizden bir tanesi. Biz de özellikle buradaki imar çalışmalarımızı bitirdik. Bu bölgedeki insanların sosyal tesislerden istifade edebilmesi amacıyla yüzme havuzu inşa ettik. Yaklaşık bir yılı aşkındır bu yöredeki evlatlarımız farklı yönlere kanalize olmasınlar, buralardan istifade etsinler diye her mahalleye dokunmaya çalıştık. AK Parti'nin her zaman hizmet ürettiğini, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hizmet üreten insanlara emaneti teslim ettiğini biliyoruz. Kentsel dönüşümün olacağı mahallelerden bir tanesi de Göztepe Mahalle'miz. Başlangıçta burada bir alan belirledik. İlk etapta 1000 tane konut yapacağız. Tabii arkası gelecek. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. İhtiyaç 2 bin ise 2 bin, ihtiyaç 5 bin ise devletimizin desteğiyle, belediyemizin, büyükşehirin desteğiyle konut ihtiyacını karşılayacağız. Biz sahadayız. Muhtarlarımızla, esnafımızla, mahalleliyle sık sık bir araya geliyoruz. Bizim öncelikle çarşıya ihtiyacımız vardı. Hızlı bir şekilde çarşımıza başladık. Çarşımız hızlı bir şekilde 2025'in yazında teslim olacak. ve hemen akabinde de kentsel dönüşüm; Battalgazi'de 21 noktada bu kentsel dönüşümü başlattık. Sami Başkan'ımız TOKİ'de görev yapmış, beş yıl orada çalışmış bir insan. TOKİ'nin nasıl işlediğini, nasıl işlemesi gerektiğini bizden daha iyi biliyor. Bizim büyük arzumuz yerinde dönüşüm yapmak. Şehrin dışında konut yapmak yerine konutlarımızı yerinde yapalım, yerinde dönüşümü sağlayalım istiyoruz. Bakanlarımız Malatya'ya geliyorlar. Battalgazi'ye ilavelerle 25 bin konut hatta 'siz isteyin 40 bin konut yapalım' sözünü aldık. Biz de belediye olarak bunun altlıklarını, hepsini hazırladık. Kısa sürede kazmayı vurup Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde hiçbiriniz açıkta kalmayacak. Buna kesinlikle kani olun. Sami Başkan'ımız da bu işi yapabilecek en iyi kişilerden bir tanesi. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik'. Yani hizmet etmeye geldik. Hizmetlerin üzerine ekleyerek sizlerle hizmetleri buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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