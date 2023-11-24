Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den öğretmenlere özel hediye jesti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder gençlere rehberlik eden öğretmenlerin gününü unutmadı. Güder, tarafından Battalgazi ilçesinde görev yapan tüm öğretmenlere isimlerine özel hediyeler gönderdi.

Toplumun temel taşı, gelecek nesilleri şekillendiren kahramanlarımız olan öğretmenlere Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından anlamlı bir jest yapıldı. Başkan Güder'in talimatıyla ilçedeki okullarda görev yapan 5 bin civarında öğretmene isme özel hediyeler gönderildi.

"Başkanımız bizi unutmadığı için çok mutlu olduk"

Merkez İmam Hatip Lisesi ve Kazım Karabakir İlkokulunda düzenlenen programla hediyeler öğretmenlere takdim edildi. Aynı zamanda kesilen pastayla öğretmenlerin günü kutlandı. Hediyelerini alan öğretmen Süleyman Ünlü, "Belediye Başkanımız Osman Güder bizleri hatırladı ve çok güzel hediyeler göndermiş. Çok teşekkür ederiz, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. Ahmet Yıldızhan isimli Okul Müdürü de, "Battalgazi Belediye Başkanımız daha önce öğrencilerimize ve okulumuza çok ciddi katkı sunuyordu. Bugün de bizleri unutmadı. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek ve yıl boyunca da hatırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir çok faaliyette belediyeden faydalandıklarını ifade eden Ayşe Nogay da, "Başkanımız bizleri unutmadı. zor süreçte bizleri unutmadığınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Güder: "Öğretmenlerimizin Gününü Kutluyorum"

Fedakarlık eden, geleceğimiz olan gençlerin yetişmesine h er zaman ilham kaynağı olan öğretmenlerimizin gününü kutlayan Başkan Güder, "Bugün ülkemiz dünya genelinde Türkiye Yüzyılı idealine inanmış ve hazır hale gelmişse bunun en büyük payı şüphesiz öğretmenlere aittir. Çünkü öğretmen camiası geleceğe inanır, umutsuzluğa kapılmaz ve kararlılıkla gece gündüz çaba gösterir. Bizler öğretmenlerimizin bu çabasına karşın ufak da olsa bir hediye vermek istedik. Öğretmenlerimizi önemsiyoruz ve biliyoruz ki geleceğimiz öğretmenlerimizin elinde şekillenecek. İlçemizde görevli tüm öğretmenlerimize hediyelerini gönderdik. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA