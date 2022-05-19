Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı - Haberler

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Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı

AA - İbrahim Toprak - Politika
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Batman Valisi Canalp, belediyede göreve başladı

Edirne Valiliği'nden Batman Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Vali Ekrem Canalp, belediyede çalışmalara başladı.

Edirne Valiliği'nden Batman Valiliği'ne atanan ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütecek olan Vali Ekrem Canalp, belediyede çalışmalara başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Canalp'ı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Muzaffer Özkan ve Adnan Yürük ile belediye birim müdürleri karşıladı.

Daha sonra Belediye Toplantı Salonu'na geçen Canalp, belediyenin yürüttüğü çalışmalar, biten, devam eden ve planlanan projeler ile ilgili birim müdürlerinden brifing aldı.

AA / İbrahim Toprak - Politika

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