Üye Girişi
Haberler
600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
600 milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu

Batman AK Parti'den polis merkezlerine ziyaret

Batman AK Parti'den polis merkezlerine ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek ve Merkez İlçe Başkanı ile birlikte halkın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi için görevi başında olan polis memurlarını ziyaret etti.

Ak Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek ve Merkez İlçe Başkanı ile birlikte halkın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi için görevi başında olan polis memurlarını ziyaret etti.

Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkezi ile Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezini ziyaret eden Başkan Şansi, Çiçek ve beraberindekiler burada tek tek polislerle tokalaşarak görevlerinde başarılar diledi. Başkan Şansi ve beraberindekiler daha sonra polislerle sohbet etti, çay içti.

Yeni yılın başta Gazze'de terör devleti İsrail'in saldırıları altında kalan Müslümanlar olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Batman'ın yanı sıra ülke genelinde huzurun temini ve sınır güvenliğini sağlayan asker ve polislerin 7/24 görevi başında olduğunu vurgulayan Şansi, "Bu kardeşlerimiz zaman mefhumu gözetmeksizin hepimizin, ülkemizin güvenliği için bayram demeden, tatil demeden, soğuk demeden görevleri başındadırlar. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek de görevi başındaki tüm güvenlik personelinin yeni yılı kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
img

Konut kredileri için yeni dönem yarın başlıyor
img

Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 1 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 1 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 1 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 1 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 1 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi 1 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Ocak 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.