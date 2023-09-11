Batı Balkanlar liderleri Kuzey Makedonya'da bir araya geldi

Batı Balkanlar liderleri, Brdo-Brijuni Süreci kapsamında Kuzey Makedonya'da toplandı. Zirvede Avrupa entegrasyonu, iklim değişikliği ve genç göçü gibi konular ele alınıyor.

Batı Balkanlar liderleri, Balkanlar'da bölgesel işbirliğini artırmak amacıyla başlatılan Brdo-Brijuni Süreci kapsamında Kuzey Makedonya'da bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen zirveye Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ev sahipliği yapıyor.

Zirveye, ev sahiplerinin yanı sıra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic de katılıyor.

Toplantıda, Avrupa entegrasyon süreci, iklim değişikliği ve gençlerin göçü gibi konular ele alınıyor.

Toplantının ardından Pendarovski, Musar ve Milanoviç ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Zirve kapsamında, liderlerin ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Brdo-Brijuni Süreci

Brdo-Brijuni Süreci, AB'nin genişleme sürecini değerlendirmek, bölge ülkelerinin aralarındaki mevcut sorunlarının çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacak ekonomik ve altyapısal öncelikleri belirlemek üzere Slovenya ve Hırvatistan'ın inisiyatifinde 2013 yılında başlatıldı.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile AB üyesi ülkeler arasındaki en üst seviyede resmi olmayan diyalog ortamı özelliği taşıyan Brdo-Brijuni Süreci zirvelerinin düzenlenmesine Hırvatistan'ın AB üyesi olduğu 1 Temmuz 2013'te karar verilmişti.

İlk kez 1 Temmuz 2013'te Zagreb'de düzenlenen zirve, daha sonra dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da katılımıyla 25 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kenti yakınındaki Brdo'da yapılmış ve bu nedenle "Brdo-Brijuni Süreci" olarak adlandırılmıştı.