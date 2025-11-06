Haberler

Başkonsoloslar Konferansı Ankara'da Başladı

Başkonsoloslar Konferansı Ankara'da Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başlayan konferans, başkonsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarına sunulan hizmetlerin çeşitlenmesi amacıyla düzenleniyor.

ANKARA'da gerçekleştirilen 'Başkonsoloslar Konferansı', Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla düzenlenen 'Başkonsoloslar Konferansı' başladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2 gün sürecek Başkonsoloslar Konferansı, bu yıl ilk kez toplandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin başkonsoloslarına hitap ederek konferansın resmi açılışını gerçekleştirdi. Konferans kapsamında, başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili olan konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba toplulukları, Türkçe ve Türk dili konuları, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, adli konular, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda tematik oturumlar ile muhtelif bölgesel oturumlar düzenlenmesi öngörülüyor.

Konferans, Türkiye'nin başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesi ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin çeşitlendirilip, geliştirilmesini amaçlıyor. Konferansın çıktılarıyla önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası belirlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Göçükteki işçi için tüm umutlar tükendi, arama çalışmaları durduruldu
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.