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Baskil'de Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

Baskil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Büstüne çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.