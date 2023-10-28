Baskil'de Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
Politika Haberleri
Baskil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Atatürk Büstüne çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşlar katıldı.
Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.
Sakarya Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin çelenklerinin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.
Zonguldak
Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na, Valilik ve Zonguldak Belediyesinin çelenkleri bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, gaziler, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Bartın
Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra yapılan şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu. Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Kocaeli
Kocaeli'de İzmit Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene, Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Törende Vali Yavuz, Garnizon Komutanı Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Karabük
Karabük'te düzenlenen törende Vali Mustafa Yavuz ve Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Beşbinevler Şehitliği'ndeki programda ise Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılan programda, gaziler çeşmesi de açıldı.
Törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Düzce
Düzce kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Vali Selçuk Aslan ve Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayraklarıyla süslenen meydanda anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.
Törene askeri erkan, emniyet personeli, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Türk devlet büyüklerini temsil etmek için dönemin giysilerini giyerek tören alanında yer alan gruba, vatandaşlar ilgi gösterdi.