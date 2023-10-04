Ankara'da Bora K'nin liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı. Suç örgütünün haksız kazançlarını aklamak için şirketler üzerinden işlem yaptığı belirlendi.

Başkentte Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyon: Bir kişi daha tutuklandı

Başkentte, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden biri daha tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bora K'nin elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün elde ettiği haksız kazançları K.T.H, A.A. ve V.M.U'ya kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını belirledi.

Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T.H. tutuklandı, A.A. ve V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı