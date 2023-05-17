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Başkan Yazıcı'dan Charlie Hedbo'ya tepki: 'Er ya da geç pisliğinde yok olup gidecektir'

Başkan Yazıcı'dan Charlie Hedbo'ya tepki: "Er ya da geç pisliğinde yok olup gidecektir"

Politika Haberleri

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (Sallahü teala aleyhi ve sellem) yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da tepki gösterdi.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (Sallahü teala aleyhi ve sellem) yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da tepki gösterdi.

Başkan Yazıcı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cherlie Hebdo denilen foseptik yuvasından yine leşler yayılmış. Şiddetle kınıyorum ve eminim ki tüm insanlık nezdinde de itibarı sıfır olan bu paçavra er ya da geç pisliğinde yok olup gidecektir! Yazık ve utanç verici" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Charlie Hebdo Hz Muhammed Politika Haberler

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