Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den 23. yıl dönümü mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, parti olarak 23 yılı geride bıraktıklarını ve halka hizmet aşkıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Üzüm, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını, bir dava ve milletin kendisi olduğunu vurguladı. Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye ve millete hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Üzüm yayımladığı mesajda; "2001 yılında, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Ak Parti'miz, Türk siyaset sahnesinde 23 yılı geride bırakarak destan yazmaya devam ediyor. Kurulduğumuz ilk günden itibaren, girdiğimiz tüm genel seçimlerde halkımızın teveccühüyle birinci parti olmayı başardık. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle, 2001 yılında yola çıkarken verdiğimiz bu büyük sözün arkasında durarak, halka hizmet aşkıyla dolu bir anlayışla gece gündüz demeden çalıştık. Siyaset sahnesinde aldığımız her kararda ve attığımız her adımda, Türkiye'mizin geleceğini inşa etmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduk. Unutulmamalıdır ki, AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti; bir dava, bir vefa, bir sevda, milletin kendisidir, Türkiye'nin ta kendisidir. Bizler, Allah'ın takdiri, milletimizin duası ve desteğiyle, 22 yıldır aralıksız bir şekilde milletimizin ve devletimizin hizmetindeyiz. Bu kutlu yolculuğumuzda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin teveccühüyle nice yıllar boyunca ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 14 Ağustos 2001 tarihinde halkımıza hizmet etmek amacıyla nasıl bir vizyon, kararlılık ve heyecanla yola çıktıysak, bugün de aynı azimle yolumuza devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, AK Parti'mizle, nice yıllar birlikte yürüyeceğiz." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti AK Parti kayseri Siyaset Destan Politika Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 14 Ağustos Çarşamba çeyrek altını hangi gelin aldı? GELİNİM MUTFAKTA 14 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? A101 AKTÜEL KATALOĞU 15 AĞUSTOS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! JET SKI, TINY HOUSE, MOPED... İstanbul su kesintisi 14 Ağustos İstanbul su arıza olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? SON DAKİKA: DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 14 Ağustos DGS bugün açıklanır mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİM AKTÜEL 13-16 AĞUSTOS 2024: BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi! SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 14 Ağustos en son deprem nerede oldu? Brawl Stars erişim engeli gelecek mi? 14 Ağustos 2024 Brawl Star yasaklanacak mı? Bu Bir Başlangıç filmi nerede çekildi? Bu Bir Başlangıç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Roblox ne zaman açılacak? 14 Ağustos Çarşamba Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? 14 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? HAMSTER KOMBAT 14 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title