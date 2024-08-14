AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'den 23. yıl dönümü mesajı

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Üzüm yayımladığı mesajda; "2001 yılında, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan Ak Parti'miz, Türk siyaset sahnesinde 23 yılı geride bırakarak destan yazmaya devam ediyor. Kurulduğumuz ilk günden itibaren, girdiğimiz tüm genel seçimlerde halkımızın teveccühüyle birinci parti olmayı başardık. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle, 2001 yılında yola çıkarken verdiğimiz bu büyük sözün arkasında durarak, halka hizmet aşkıyla dolu bir anlayışla gece gündüz demeden çalıştık. Siyaset sahnesinde aldığımız her kararda ve attığımız her adımda, Türkiye'mizin geleceğini inşa etmeye yönelik güçlü bir irade ortaya koyduk. Unutulmamalıdır ki, AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti; bir dava, bir vefa, bir sevda, milletin kendisidir, Türkiye'nin ta kendisidir. Bizler, Allah'ın takdiri, milletimizin duası ve desteğiyle, 22 yıldır aralıksız bir şekilde milletimizin ve devletimizin hizmetindeyiz. Bu kutlu yolculuğumuzda, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin teveccühüyle nice yıllar boyunca ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 14 Ağustos 2001 tarihinde halkımıza hizmet etmek amacıyla nasıl bir vizyon, kararlılık ve heyecanla yola çıktıysak, bugün de aynı azimle yolumuza devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, AK Parti'mizle, nice yıllar birlikte yürüyeceğiz." ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ