Başkan Üçok, selde zarar gören Kerimoğlu köyünde inceleme yaptı - Haberler

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Başkan Üçok, selde zarar gören Kerimoğlu köyünde inceleme yaptı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Üçok, selde zarar gören Kerimoğlu köyünde inceleme yaptı

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sağanak yağışın sel ve taşkına yol açtığı Kerimoğlu köyünde inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sağanak yağışın sel ve taşkına yol açtığı Kerimoğlu köyünde inceleme yaparak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kumluk deresindeki taşkın sonucu su basan bazı ev ve ahırları gezen Başkan Üçok, "Rabbim ülkemizi ve ilçemizi her türlü afetten korusun" diye konuştu.

İncelemede AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel de yer aldı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Üçok İnceleme Suluova Sel Politika Haberler

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