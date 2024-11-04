Üye Girişi
Haberler

Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın personeli taciz ettiği için hakkında hapis cezası bulunan İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediye Başkan Vekilliği için AK Partili adayı Atilla Tarık Semiz seçildi.

İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın tutuklandığı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkan vekilliğine AK Partili Atilla Tarık Semiz seçildi.

GİZLİ OYLAMADA 1 OY FARK

Gülüç Nikah Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkan vekilliği için AK Parti'nin adayı Semiz ile İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen yarıştı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5, Taşdelen 4 oy aldı.

Seçimin ardından AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AKP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AKP Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekili olarak seçilen Semiz'i tebrik etti.

NE OLMUŞTU?

Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi

Ahmet Türk'ün koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri! ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak? MASTERCHEF PİZZA TARİFİ | Pizza nasıl yapılır, malzemeleri neler? 2025 EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK? A ve B Sınıfı Ehliyet harçları BARAJ DOLULUK ORANI 4 KASIM | İSKİ baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 4 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 4 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? MEMUR ZAM ORANI AÇIKLANDI MI? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.