Başkan Topaloğlu, 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği ve 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadığını söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği ve 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadığını söyledi.

Kemer Belediyesi Ekim ayı ara meclis toplantısı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; meclis üyeleri Ahmet Can, İsmail Aka, Emrah Ayhan, Özcan Çeliktaş ve Semih Özdemir katılmadı. Belediye Başkanı Topaloğlu, toplantı öncesi İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği ve 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadığını söyledi.

Meclis toplantısında 2024 yılı gelir tarifesi görüşüldü. 2024 yılı gelir tarifesi, yapılan bazı değişiklikler sonrasında oy birliği ile kabul edildi. 2024 mali yılı bütçesi 1 milyar 230 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi. - ANTALYA