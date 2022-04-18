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Başkan Tekin çocuklarla yemek alma sırasına girdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Tekin çocuklarla yemek alma sırasına girdi

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ahmetler köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ahmetler köyünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmet köyünde iftar programı düzenlendi. Burada iftar programına katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çocuklarla yemek alma sırasına girdi. Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Başkan Tekin, iftarın ardından yaptığı konuşmada, "Ahmetler köyümüzde düzenlenen iftar yemeğindeyiz. Çocuklarımızla ramazanın ruhunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Allah'ım geleceğimizin teminatı çocuklarımızı imanı güçlü merhametli, paylaşmayı ve birlik beraberliği seven güzel ahlaklı bireyler olmalarını nasip etsin" dedi. - BİLECİK

Başkan Tekin çocuklarla yemek alma sırasına girdi

Başkan Tekin çocuklarla yemek alma sırasına girdi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Zekiye Tekin, Bilecik, Politika, Haberler

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