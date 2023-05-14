Başkan Tahmazoğlu eşiyle birlikte oyunu kullandı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giderek ailesi ile birlikte 2013 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giderek ailesi ile birlikte 2013 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Şahinbey ilçesindeki Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine sabahın erken saatlerinde eşi Elif Tahmazoğlu, kızı ve oğlu ile birlikte gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2013 nolu sanıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından vatandaşlarla sohbet eden Tahmazoğlu, annelerin anneler gününü kutlamayı da unutmadı.

"Ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

Kullandığı oyun hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Demokrasi gereği sandıklar bugün halkın önünde. Halkımız kendi hür iradesiyle oyunu kullanıyor. İnanıyorum ki ülkemizin demokrasisi adına güzel bir netice çıkacak. Yeniden Cumhurbaşkanımızı ve 28. Dönem de görev yapacak milletvekillerimiz seçmiş olacağız. Ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün ayrıca anneler günü tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum" dedi. - GAZİANTEP