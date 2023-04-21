Başkan Selim Alan'a Beycuma'da güler yüzlü karşılama

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Beycuma beldesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Alan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin talebini geri çevirmezken esnaflarla da sohbet etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde Beycuma beldesinde ziyaretler gerçekleştirdi. Belde halkının ve esnafın bayramını tebrik ede Alan, ziyaretlerinde büyük ilgi gördü. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Alan, fotoğraf çektirmek isteyenlerin talebini geri çevirmedi. Belde esnafının güler yüzüyle karşılaşan Alan, "Beycuma / Merkez'de kıymetli esnafımız ile bayramlaştık. Samimi ve hoş sohbetleri için tüm esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim hayır ve sağlıkla nice bayramlara erişmeyi bizlere nasip etsin inşallah" dedi.

Ziyaretlerde Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu ve partili yöneticiler de Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a eşlik etti. - ZONGULDAK