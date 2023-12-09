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Başkan Seçer, Akkent Mahallesi Pazarında Halkla Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akkent Mahallesi semt pazarında esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Seçer, ziyaretinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı ve sorunları dinledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sık sık gerçekleştirdiği pazar ziyaretlerini sürdürerek halkla buluşmaya devam ediyor. Yenişehir ilçesinde bulunan Akkent Mahallesi semt pazarında esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Seçer, Akkent halkının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Seçer'e ziyaretinde, Akkent Mahallesi Muhtarı Zakir Oğultekin, büyükşehir belediyesi daire başkanları ile bürokratları eşlik etti. Pazarcı esnafına 'bereketli işler' ve vatandaşlara da 'iyi hafta sonları' dileyen Seçer, esnaf ve vatandaş tarafından sevgiyle karşılandı. Başkan Seçer'i karşılarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten bir esnaf, "Hoş geldiniz başkanım. Sizi aramızda görmek ne güzel. Sizi çok seviyoruz başkanım" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer de büyükşehir belediyesi olarak her zaman Mersin halkına hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti. Esnafla sohbet eden Seçer, esnafın ikram ettiği böreklerden de yedi. Hatay'dan gelen depremzede vatandaş ise "Kapınızı açtınız. Yardımlarınızı eksik etmediniz. Elimizden tuttunuz. Sayenizde burada kendimizi yabancı hissetmedik" diye konuştu.

Ziyarette esnaf ve vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen Seçer, her türlü talep ve şikayetlerini Teksin'e bildirmeleri ve böylelikle hızlıca çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Seçer daha sonra mahallede bulunan bir kahvehaneyi de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar ziyaretinde belediye personeli tarafından vatandaşa önlük ile pazar çantası ve çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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