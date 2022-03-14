Başkan Sarı: "Sağlık çalışanları insanlık adına büyük bir hizmet sunuyor" - Haberler

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Başkan Sarı: "Sağlık çalışanları insanlık adına büyük bir hizmet sunuyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Sarı:

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en büyük fedakarlığı gösterdiklerini belirttiği sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

AMASYA (İHA) - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en büyük fedakarlığı gösterdiklerini belirttiği sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kentteki sağlık tesislerine giderek doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla görüşüp hediyeler veren Başkan Sarı, "Hastalarına şifa arayan doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanları insanlık adına büyük bir hizmet sunuyor. Özellikle bu süreçte de büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarındayız" diye konuştu.

Mehmet Sarı, "Bu süreçte büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan doktorundan hemşiresine, eczacısından destek personeline tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Tıp Bayramı, Mehmet Sarı, Amasya, Politika, Haberler

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