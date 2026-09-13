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Başkan Sadıkoğlu, Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı

Başkan Sadıkoğlu, Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vefat eden önceki dönem Oda başkanlarından Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, vefat eden önceki dönem Oda başkanlarından Abdurrahman Yavuz için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Odamızdaki Genel Sekreterlik görevinin ardından 1983-1995 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten, şehrimizin ticaret ve sanayisinin gelişimine büyük emekler veren kıymetli büyüğümüz Abdurrahman Yavuz ağabeyimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Malatya'mıza ve iş dünyamıza sunduğu değerli hizmetlerle daima hayırla yad edeceğimiz merhum Abdurrahman Yavuz başkanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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