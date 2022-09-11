Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Sabırlı: "2023'e giden yolda durmadan çalışıyoruz"

Politika Haberleri

Başkan Sabırlı: '2023'e giden yolda durmadan çalışıyoruz'

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabır öncülüğünde teşkilat üyelerinin 2023 hedeflerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ak Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabır öncülüğünde teşkilat üyelerinin 2023 hedeflerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ak Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve teşkilatı, 2023 hedefleri için alan çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle başkanları, sandık kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleriyle birlikte sürekli alanda olan Başkan Sabırlı, bu hafta ise AK Parti MKYK Üyesi ve Mardin Eski Milletvekili Orhan Miroğlu'nu ilçede ağırladı. Teşkilatla bir araya gelen Orhan Miroğlu, akabinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Başkan Cumali Sabırlı, 2023 hedefleri doğrultusunda durmadan çalıştıklarını söyleyerek, "Bizler davamız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ak neferleri olarak 2023'e giden yolda durmadan çalışıyoruz. Bugün şirin ilçemizde değerli büyüğüm MKYK Üyemiz Orhan Miroğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendileri ile alanda çalışmak bizler için büyük bir onur ve tecrübeleri bizler için çok değerlidir. Ak teşkilatlarımız ile alandayız. Durmak yok yola devam. Her şey Türkiye için, her şey ülkemiz için" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Orhan Miroğlu Bahçesaray AK Parti Hisarcık Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title