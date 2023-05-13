Başkan Özyiğit: 'Eşit ve kaliteli hizmet sunmak için tüm imkanlarımızla görevimizi sürdürüyoruz'

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçenin kırsal mahallelerinden olan Değirmençay ve Karahacılı'yı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçenin kırsal mahallelerinden olan Değirmençay ve Karahacılı'yı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Hayata geçirilen projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Özyiğit, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi.

Başkan Özyiğit, vatandaşların hizmetler hakkındaki görüşlerini almak ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenli olarak yaptığı kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Özyiğit, ziyaretlerinde hayata geçirdikleri projeleri de vatandaşlarla paylaşarak, katılımı artırıyor. Yenişehir'in tüm mahallelerini kapsayan eşitlikçi bir belediye hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Özyiğit, "Sorunlarınızı dinlemek, taleplerinizi yerine getirmek ve sizlerle birlikte yaşam kalitemizi yükseltmek için buradayız. Sizlerle birlikte Yenişehir'i daha da güzelleştirecek ve geliştireceğiz. Tüm mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza eşit ve kaliteli hizmet sunmak için tüm imkanlarımızla görevimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını göz ardı etmeksizin, sürdürülebilir projeler geliştirme gayreti içindeyiz. Bizimle birlikte olduğunuz için sizlere ve muhtarlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlara sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulunan Özyiğit, "İrademizi sandığa yansıtmamız ve nasıl yönetileceğimize karar vermemiz gerekiyor. Sandıktan çıkan sonucun ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerin sonunda Özyiğit, 14 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla kadınlara lavanta hediye ederek, günlerini kutladı. - MERSİN