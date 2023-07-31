Başkan Köse: Ankara'yı alacağız, bundan hiçbir şüphemiz yok

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Lavanta Bahçesi'nde düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Köse, Mamak ilçesinde hayata geçirilen 174 projeyi anlatarak, Mamak ilçesinin 4 yılını değerlendirdi. Başkan Köse, "Türkiye Yüzyılı başladı diyoruz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda belediyelerin de yüzyılı olacak. Önümüzdeki yıl yerel seçimler olacak. Bizim yıllardır yaptığımız bir iş olan belediyecilikle 'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda belediyelerin yüzyılı olacağına inanıyorum. Biz insan odaklı, insanlarımızın mutluluğunu hedefleyen bir anlayışla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmet ve eser odaklı siyaset anlayışının izinden gidiyor, tüm planlamalarımı ve uygulamalarımızı buna göre yapıyoruz. Şu anda 22'nci yılında olduğumuz, AK Parti hükümetlerinin de hizmet ve eser odaklı uygulamaları ile Türkiye'deki değişim ve dönüşümün Mamak'taki en güzel örneklerini de biz gerçekleştirmek için çabalıyoruz. Biz de kime oy verdiğine bakmaksızın, tüm vatandaşlarımızı bir olarak görüyor, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, güzel ilçemizde AK Parti geleneğimize uygun olarak, modern ve yenilikçi modellerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Başkan Köse, bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı sorusuna ilişkin, "İlçe belediye başkanlığından büyükşehir belediye başkanı olmayı kim istemez ki? Ancak şu anda bizim bir görevimiz var. Mamak Belediye Başkanı olarak görev yapıyorum. Mamaklı vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimiz var. Bunları gerçekleştirdik. Bir nefesle ben buraya geldim. 4,5 yılı böyle geçirdik. Halen gece gündüz çalışıyorum. Mamak ilçemize kazandıracağımız pek çok proje, eser, hizmet var. Bizim yarım bıraktığımız değil ama Mamak'ın ihtiyacı olan hizmetler ve eserler var. Benim doğal olarak görevim bundan sonra da bunları yapmak üzere önümüzdeki dönemi planlamak. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak inşallah büyükşehiri alacağız. Ankara'dan bir adayımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği bir arkadaşımızla ona görev verilecek şekilde Ankara'yı alacağız, bundan hiçbir şüphemiz yok. Dolayısıyla Mamak'ta hizmetlerin devam etmesi lazım" dedi.