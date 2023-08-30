Başkan İnamlık; "30 Ağustos, Türk milleti için onur ve gurur günüdür"

AK Partili Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "30 Ağustos, Türk milleti için onur ve gurur günüdür" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, 30 Ağustos Zafer Bayramı olması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan İnamlık, mesajında; "Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimiz ve şanlı ordumuzun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazandığı büyük zaferin 101. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi, önemli bir askeri başarı olmanın yanında milletimizin azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, birlik ve beraberliğin de sembolüdür. Bu zafer; yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, Anadolu insanının kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, topyekün verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Binlerce yıllık mazisine eşsiz kahramanlık ve zafer sığdıran aziz milletimiz; vatan topraklarının dokunulmazlığı uğrunda canları ve kanları pahasına büyük bir fedakarlık ruhu sergilemiştir. 30 Ağustos, Türk milleti için onur ve gurur günüdür. Bugün bizlere düşen görev ise tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve Ülkemizi her alanda en üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin 101. yıldönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ