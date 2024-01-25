Üye Girişi
Haberler

Başkan Eroğlu: Bin 500 konutu 1 TL kar elde etmeden üreteceğiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Tokat Belediyesi, depreme dayanıklı evler inşa etmek için çalışmalara başladı. Yeni yerleşim yerleri kurma noktasında da TOKİ başkanlığı ile görüşmelere başlandı. 1 TL kar elde etmeden üretilecek olan konutlar dar gelirlilerin hizmetine sunulacak.

Başkan Eroğlu: " Bin 500 konutu 1 TL kar elde etmeden üreteceğiz"

TOKAT - Depreme dayanıklı evler inşa etmek için çalışmalara başlayan Tokat Belediyesi, yeni yerleşim yerleri kurma noktasında da TOKİ başkanlığı ile görüşmelere başladı. 1 TL kar elde etmeden üretilecek olan konutlar dar gelirlilerin hizmetine sunulacak.

Depreme dayanıklı evler üretmek için hazırlıklara başlayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu. TOKİ Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde kentin yeni yerleşim yerlerinde yapılması planlanan sosyal konutlar için harekete geçildi. Belediye bünyesindeki arsalara yapılması planlanan sosyal konutlar sayesinde belediye 1 TL kar elde etmeden dar gelirli vatandaşlara konut üretecek. 5 yılda bin 500 konut üretilmesi planlanan proje sayesinde depreme dayanıklı yeni şehrin kurulması hedefleniyor.

Başkan Eroğlu; "TOKİ ile depreme dayanıklı yeni şehir kurulacak"

Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projesini hayata geçirmek için TOKİ Başkanlığı ile görüşmelere başladıklarını ifade eden Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; "Büyüyen bir şehiriz. Yeni yerleşim alanlarının da tespiti gerekiyor. Yeni Tokat'ın nerelerde kurulacağıyla alakalı çalışmalar da yapılması gerekiyordu. Bunlarla ilgili farklı alternatifleri de masamızda çalışıyoruz. Şeffaf bir şekilde halkımızla, bu konudaki yetkili kuruluşlarla, odalarla beraber kararımızı vereceğiz. TOKİ Başkanlığımızla bir görüşme aşamasındayız. TOKİ Başkanlığımıza da şu teklifte bulunduk. Tokat depreme her an yakalanabilecek şehirlerden bir tanesidir. Gönlümüz bunu asla istemez; ama biz şimdiden sanki olur gibi düşünerek yeni bir şehir kuracağımız bölgede TOKİ Başkanlığımızla beraber bir şehir kuralım noktasında bir teklifte bulunduk. Görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir insanın konutunun olması, arabasının olması en büyük hayallerinden bir tanesidir. Biz de halkımızın bu hayallerine yardımcı olalım diye düşünerek sosyal konut hamlesini de başlatmış olacağız. Bu konuda yılda 300 5 yılda da bin 500 adet sosyal konutu Tokat'a kazandıracağız. Arsaları hazine veya da vatandaştan almayacağız. Tamamen belediyemize ait olan arsaları kullanarak sosyal konutları üreterek vatandaşımıza sunacağız. Böylece arsa maliyeti olmayacak. Bu şekilde binaların satış fiyatları daha uyguna gelecek. İnşaat maliyeti üzerinden vatandaşa sosyal konutlarımızı arz edeceğiz. 1 TL dahi kar koymadan bunu yapacağız. Bu anlamda hem arsalarımızı değerlendirmiş olacağız hem de bu arsaları vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Dar gelirli ve hiç evi olmayan değerli hemşerilerimiz için sosyal konutlarımızı yapacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Tokat Belediyesi Tokat Yerel Haberler Emlak Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kar Kardeşliği HD FULL izleme linki! Kar Kardeşliği tek parça altyazısız dublaj izle! Kar Kardeşliği hangi platform? Kar Kardeşliği gerçek hikaye mi? Kar Kardeşliği filmi nasıl bitiyor? 15 tatil 1 ay mı oldu 2024? Selahattin Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi nedir? 25 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Gemileri Yakarım şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde söylenen şarkılar! 25 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title