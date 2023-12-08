Başkan Ekrem Yüce Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Ankara'da ziyaretlerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Sakaryamızın kalkınması ve hemşehrilerimize daha iyi hizmetler sunmak adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak 24. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçilen Ergün Atalay'la bir araya gelen Yüce, Atalay'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Yüce, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, AFAD Başkanı Okay Memiş ile görüştü. Yüce, Sakarya'da afetlere yönelik yapılan çalışmaları anlatarak, afetlere hazır bir Sakarya inşa etmek adına gayretle çalıştıklarını aktardı. Ziyaretlerinin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçerek Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile görüşen Yüce, "Sakaryamız için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza her zaman destek olan Yavuz ile şehrimize dair istişareler gerçekleştirdik. Sakaryamızın kalkınması ve hemşehrilerimize daha iyi hizmetler sunmak adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA