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Başkan Doğru'dan yeni kaymakama "hayırlı olsun" ziyareti

Politika Haberleri

Başkan Doğru'dan yeni kaymakama 'hayırlı olsun' ziyareti

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin yeni Kaymakamı Hilal Kızılkaya'yı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin yeni Kaymakamı Hilal Kızılkaya'yı makamında ziyaret ederek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ilçenin yeni Kaymakamı Hilal Kızılkaya'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Doğru, Kaymakam Kızılkaya'ya ilçe merkezi ve kırsalında planlanan ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kaymakam Kızılkaya, bölge ekonomisi ve tarım gibi konularda da detaylı bilgiler veren Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hasan Doğru Gaziantep Kızılkaya Politika Haberler

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