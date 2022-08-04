Başkan Çerçi Horozköy'de vatandaşı dinledi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile birlikte Horozköy'de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaşla iç içe olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ziyaretlerine Horozköy ile devam etti. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile birlikte esnaf ziyareti yapan Başkan Çerçi'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Esnaf ziyareti yapan Belediye Başkanı Çerçi ve Milletvekili Akkal mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Ziyaretin ardından Manisa Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren civata fabrikasını da gezen Başkan Mehmet Çerçi ve AK Parti Milletvekili Tamer Akkal çalışmalar hakkında şirket yöneticilerinden bilgi aldı. - MANİSA