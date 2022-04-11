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Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, ilçenin Kapalı Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, ilçenin Kapalı Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Pazaryeri ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, " Rahmet ve bereket ayı Ramazan ziyaretlerimiz de ilçemiz pazar yerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İçten ve samimi bir ortamda halkımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Değerli esnaflarımıza ve bütün halkımıza huzur dolu Ramazanlar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

Başkan Çalışkan'dan pazaryeri ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Çalışkan, alışveriş, Hisarcık, Ramazan, Politika, Haberler

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