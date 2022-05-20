Başkan Altınöz, yıkılacak olan DSİ binasının alanını inceledi - Haberler

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Öğlebeli Mahallesinde yıkımı yapılacak olan DSİ binası alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Altınöz, Yardımcısı Nurettin Emlik ile birlikte Kavşak Projesi alanına giren Öğlebeli Mahallesi'ndeki yıkılacak olan DSİ binasının alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Altınöz Kavşak Projesinin startının başladığını belirterek, "Proje tamamlandığında vatandaşlarımız daha güvenli ve standartları yüksek konforlu ulaşım imkanına kavuşmuş olacak ve vatandaşlarımızın yaşadığı trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalacak" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Politika