İftar Sofrasında Şehit Ailesiyle Buluşma

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak ve ailesi, iftar sofrasında Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi ile bir araya geldi.

Başkan Gürhan Albayrak, dün akşam orucunu şehit ailesinin evinde açtı. Ramazan ayının manevi atmosferinin ön plana çıktığı ziyarette, şehidin hatırası yad edildi. İftarın ardından çay eşliğinde sohbet eden Başkan Albayrak ve aile bireyleri, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Albayrak'ın ziyaretle ilgili sosyal medya paylaşımında ise, "Bu akşam çok özel bir sofrada orucumuzu açtık. Eşim Tuba Hanım ve ailemizin küçük fertleriyle birlikte Gara şehidimiz Mevlüt Kahveci'nin kıymetli ailesine misafir olduk. Ayşe annemiz, şehidimizin kardeşleri Ayhan ile Çiğdem kardeşlerimizin güler yüzleri bizler için en büyük iftar hediyesi oldu. Bu vesileyle, Rabb'im tüm şehitlerimize rahmet eylesin, birliğimizi daim kılsın" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı