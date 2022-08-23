Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Akçadurak: "Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz"

Politika Haberleri

Başkan Akçadurak: 'Yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz'

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe genelinde inceleme ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe genelinde inceleme ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Saygılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Karakaş, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, Daire Müdürleri ile birlikte Saygılar Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Saygılar Mahallesi'ne giderek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Akçadurak, "Gediz'i, hemşerilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz" dedi.

Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Akçadurak, "Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi katılımcı belediyecilik olmuştur. Yaptığımız çalışmalarımızı hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleştirirken, hayata geçirdiğimiz projelerde de yine hemşerilerimizin görüşlerini alıyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Muharrem Akçadurak Hüseyin Tüysüz Kütahya Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title