Başkan Akçadurak'tan Önsay'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Haberler

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Başkan Akçadurak'tan Önsay'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Akçadurak'tan Önsay'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AK Parti Kütahya İl Başkanlığına atanan Mustafa Önsay'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla AK Parti Kütahya İl Başkanlığına atanan Mustafa Önsay'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ile bir süre sohbet eden Başkan Akçadurak ve Başkan Erkan, yeni görevinin hayırlı olması temennisi ile bu kutlu davada, hem ülkemiz hem de memleketimiz için tüm gayretimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek başarılar dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan'a yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Muharrem Akçadurak AK Parti Kütahya Gediz Politika Haberler

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