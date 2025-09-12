Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı

İstanbul'da mahkeme kararıyla görevden alınan CHP yönetimine ilk destek ziyareti DEM Parti'den geldi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul'daki genel başkan ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

ÖZEL'İN MİKROFON İNCELEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Basın açıklaması sırasında Tuncer Bakırhan konuşurken, Özgür Özel'in kürsüdeki mikrofonları tek tek incelemesi kameralara yansıdı. İncelemesini bitirdikten sonra Özel'in gülümsemesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;