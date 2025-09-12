Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı
DEM Parti Eş Genel Başkanları, görevden alınan İstanbul'daki CHP yönetimine destek için Özgür Özel'i ziyaret etti. Basın açıklaması sırasında Özel'in kürsüdeki mikrofonları tek tek inceleyip ardından gülümsemesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve çok sayıda yorum aldı.
İstanbul'da mahkeme kararıyla görevden alınan CHP yönetimine ilk destek ziyareti DEM Parti'den geldi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul'daki genel başkan ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.
ÖZEL'İN MİKROFON İNCELEMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Basın açıklaması sırasında Tuncer Bakırhan konuşurken, Özgür Özel'in kürsüdeki mikrofonları tek tek incelemesi kameralara yansıdı. İncelemesini bitirdikten sonra Özel'in gülümsemesi dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Valla helal olsun inanılmaz detaycı
- Kimin nerede durduğuna bakıyor
- Boykot ettiği kanallar vardı, onları mı kontrol etti acaba?