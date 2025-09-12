Haberler

Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı

Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Basın toplantısına damga vuran an: Özgür Özel kameralara yakalandı
Haber Videosu

DEM Parti Eş Genel Başkanları, görevden alınan İstanbul'daki CHP yönetimine destek için Özgür Özel'i ziyaret etti. Basın açıklaması sırasında Özel'in kürsüdeki mikrofonları tek tek inceleyip ardından gülümsemesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve çok sayıda yorum aldı.

İstanbul'da mahkeme kararıyla görevden alınan CHP yönetimine ilk destek ziyareti DEM Parti'den geldi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul'daki genel başkan ofisinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

ÖZEL'İN MİKROFON İNCELEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Basın açıklaması sırasında Tuncer Bakırhan konuşurken, Özgür Özel'in kürsüdeki mikrofonları tek tek incelemesi kameralara yansıdı. İncelemesini bitirdikten sonra Özel'in gülümsemesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Valla helal olsun inanılmaz detaycı
  • Kimin nerede durduğuna bakıyor
  • Boykot ettiği kanallar vardı, onları mı kontrol etti acaba?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.