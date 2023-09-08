Başakşehir Belediyesi Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde yarı finale yükseldi

Başakşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde bu yıl da yarı finale yükseldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'O sene, bu sene. Çok emek verdik, teknolojinin şehrine Avrupa İnovasyon Başkenti ünvanını eklemeye sadece bir adım kaldı' dedi.

Başakşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nde bu yıl da yarı finale yükseldi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "O sene, bu sene. Çok emek verdik, teknolojinin şehrine Avrupa İnovasyon Başkenti ünvanını eklemeye sadece bir adım kaldı" dedi.

Geçen yıl Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri (iCapital) 2022'de finale yükselen Başakşehir Belediyesi, bu sene de yarı finale yükseldi. Bu yıl yarışmanın yarı finalinde Başakşehir'in yanı sıra Portekiz'in Lizbon, Polonya'nın Varşva, Ukrayna'nın Kiev ve Lviv şehirleri yer alıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yarı final heyecanını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"O SENE, BU SENE"

Başkan Kartoğlu, yaptığı paylaşımda, "O sene, bu sene. Avrupa Birliği'nin düzenlediği Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri'nin yarı finalinde yerimizi aldık. Çok emek verdik, teknolojinin şehrine Avrupa İnovasyon Başkenti ünvanınıeklemeye sadece bir adım kaldı" İfadelerini kullandı.