Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Güncelleme:
Suriye'de terör örgütü YPG ile çatışmalar devam ederken Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'yi telefonla aradı. Görüşmede Şara Barzani'ye, "Kürtler Suriye'nin asli unsurudur. Tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını garanti altına almayı taahhüt ediyoruz." mesajını verdi.

  • Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani ile Suriye'deki çatışmalara ilişkin görüştü.
  • Ahmed Eş-Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli bir bileşeni olduğunu ve Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarının güvence altına alınacağını belirtti.
  • Görüşmede, Suriye'deki siyasi gelişmeler değerlendirildi ve taraflar arasında koordinasyon sağlanması konusunda mutabık kalındı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş- Şara, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

KDP'nin ofisinden yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş- Şara ve Barzani'nin görüşmesine ilişkin, " Şara, Suriye'nin, Kürtlerin ve ülkedeki diğer tüm bileşenlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin, tam bir eşitlik temelinde güvence altına alma konusundaki kararlılığını ifade etti" denildi.

AHMED ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile Suriye'de son günlerde ordu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

"KÜRTLER SURİYE HALKININ ASLİ BİLEŞİNİDİR"

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir bileşeni olduğunu vurguladı. Şara, Suriye devletinin Kürtlerin ve ülkedeki diğer tüm bileşenlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin, tam bir eşitlik temelinde güvence altına alma konusundaki kararlılığını ifade etti" denildi.

"KOORDİNASYON KONUSUNDA MUTABIK KALINDI"

Görüşmede ayrıca Suriye'deki son siyasi gelişmeler ve bölgede yaşanan değişimler değerlendirilirken, istikrarın ve taraflar arasında koordinasyon sağlanmasının önemi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Barzani, eş-Şara'nın ortaya koyduğu vizyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye halkının tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan, herkesin ortak paydaş olduğu bir devlet inşa etme iradesini ve özlemlerini desteklediğini belirtti. Barzani ayrıca, tüm tarafların çıkarlarının gözetilmesi ve toplumsal barışın korunması amacıyla istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
