Bartın Valisi Kızılay'a Destek Çağrısında Bulundu

Bartın Valisi Kızılay'a Destek Çağrısında Bulundu
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yeni binasına taşınan Türk Kızılayı Bartın Şubesini ziyaret ederek, Kızılay'ın faaliyetlerine destek olunması gerektiğini vurguladı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yeni binasına taşınan Türk Kızılayı Bartın Şubesini ziyaretinde tüm insanlara çağrıda bulunarak, Kızılay'ın faaliyetlerine destek verilmesini istedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Millet Bahçesi içerisindeki yeni binasına taşınan Türk Kızılayı Bartın Şubesi'ni ziyaret etti. Şub Başkanı Nihat Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Vali Arslan, yeni binanın haırlı olmasını diledi. Binayı gezerek, devam eden inşaa çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Arslan'a Kızılay'ın faaliyetleri konusunda da detaylı bilgiler verildi. Vali Arslan, yaptığı açıklamada Kızılay'ın önemine dikkat çekerek, faaliyetlerine gönüllü destek olunması için çağrıda bulundu. Vali Arslan, "Kızılayımız, her türlü acil durumda milletimizin yanında olan bir kuruluş. Geçmişi yüz yıllar öncesine dayanıyor. Tüm vatandaşlarımız, Kızılay'a destek olmalı. Kızılay'ın faaliyetlerinde gönüllülük esasına göre destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü Kızılayımız bize, afetlerden kan ihtiyacı gibi durumlara kadar hayat kurtaran durumlarda çok ciddi katkıları ve emekleri oluyor. Bu nedenler tüm vatandaşlarımızı Kızılay konusunda daha duyarlı olmalarını umuyoruz" diye konuştu

Ziyaret için teşekkür eden Kızlay Başkanı Nihat Yalçın ise, üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını ifade ederek, insanların ihtiyaç anlarında yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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