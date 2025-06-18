Bartın Millet Bahçesi Ağustos'ta Açılacak

Bartın Millet Bahçesi Ağustos'ta Açılacak
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Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Millet Bahçesi'nin Ağustos ayında açılması için firma yetkililerinden söz aldı. Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Aldatmaz, yaz sonuna kadar tamamlanmasını istedi.

Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Millet Bahçesi'nin Ağustos ayında açılması için firma yetkililerinden söz aldı.

Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan merakla beklenen Millet Bahçesi binasını ziyaret etti. Vatandaşların merakla beklediği ve Türk Kızılayı binasının da içerisinde bulunduğu Millet Bahçesinde inceleme yapan Milletvekili Aldatmaz, çalışmalardaki son durumu hakkında bilgi aldı. Aldatmaz, firma yetkilisine ne zaman bitirileceğini sorarak, yaz sonuna kadar gerekli düzenlemelerin bitirilmesi istedi. Firma yetkililerinden Temmuz ayı sonuna kadar çalışmaların bitirilecek yönünde söz alan Aldatmaz, Ağustos ayı başında açılışı yapmak istediklerini kaydetti. Yusuf Aldatmaz, " İnsanların merakla beklediği Millet Bahçesinde çalışmalar sürüyor. Çok kapsamlı şehrimize yakışır bir çalışma yürütülüyor. Çalışmaların bir an önce tamamlanması ve hizmete açılmasını istiyoruz. Çok yakın zamanda da açılışını gerçekleştirmek istiyoruz" dedi

Çevre düzenlemesi aşamasında olan ve yaklaşık 92 dönüm alanda yapılan Millet Bahçesi içerisinde; gezi alanları, piknik masaları, kafeteryalar, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları ve Kızılay Bartın Şubesi yer alacak. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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