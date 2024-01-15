Bartın'da Oto Galericileri Sitesi'nde Asfalt Dökümü Yapılıyor

Bartın'da alt ve üst yapısı tamamlanan Oto Galericileri Sitesi'ndeki yollarda düzenleme çalışması yapılarak, asfalt dökümü gerçekleştiriliyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, alt ve üst yapısı tamamlanan Galericiler Sitesi'nde sıcak asfalt dökümü yapılıyor. Devam eden yol düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, "Kentimizde yaptığımız altyapı ve üstyapı çalışmaları ile birçok noktada problemleri çözüme kavuşturduk. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Galericiler Sitesi'nde başlatmış olduğumuz sıcak asfaltla yol düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bu bölgemizi altyapı ve üstyapısıyla sorunsuz hale getireceğiz. Emeği geçen ekibimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - BARTIN